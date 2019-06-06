«Авангард» сыграет с московским «Динамо» 15 августа
Хоккеисты «Авангарда» в рамках подготовки к новому сезону проведут товарищеский матч с московским «Динамо» 15 августа, информирует «Авангард» в «Твиттере».
«Ястребы» соберутся в Москве в середине июля, где 15 и 16 июля пройдут медицинский осмотр.
15 – 16 июля — тестирование на арене в Балашихе;
17– 26 июля — тренировки на арене в Балашихе;
29 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;
3 – 8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open
9 – 14 августа — тренировки на арене в Балашихе;
15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;
21 – 26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;
27 — 31 августа — тренировки на арене в Балашихе.
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