«Авангард» сыграет с московским «Динамо» 15 августа

Хоккеисты «Авангарда» в рамках подготовки к новому сезону проведут товарищеский матч с московским «Динамо» 15 августа, информирует «Авангард» в «Твиттере».



«Ястребы» соберутся в Москве в середине июля, где 15 и 16 июля пройдут медицинский осмотр.



15 – 16 июля — тестирование на арене в Балашихе;

17– 26 июля — тренировки на арене в Балашихе;

29 июля – 2 августа — тренировки в Сочи;

3 – 8 августа – участие в предсезонном турнире Sochi Hockey Open

9 – 14 августа — тренировки на арене в Балашихе;

15 августа — товарищеский матч с московским «Динамо»;

21 – 26 августа – участие в предсезонном турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге;

27 — 31 августа — тренировки на арене в Балашихе.



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