47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру. Напомним, в сезоне-2018/19 47-летний Ягр вышел с «Кладно» в элитный дивизион чемпионата Чехии. В решающей игре за выход в элиту ветеран забросил четыре шайбы «Ческе Будеёвице» (4:2).



«Хочу продолжать игровую карьеру. Пока не уверен, будет это выступление за «Кладно» в элите или игра за наш фарм-клуб. Негативную роль может сыграть здоровье, но желание играть у меня есть», — приводит слова Ягра Hokej.cz.



Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

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