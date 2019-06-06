Сломавший челюсть Хара вернулся к тренировкам с «Бостоном»

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара принял участие в тренировке команды перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-2). 42-летний ветеран тренировался в полностью закрытой маске из-за перелома челюсти. Ранее СМИ сообщали, что челюсть игрока будет специальным образом зафиксирована. Его зубы обмотают специальными креплениями, также будут наложены ортодонтические ленты.



Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре участия 42-летний хоккеист уже не принимал.

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