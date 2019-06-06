Басков: двери «Динамо» всегда открыты для лучших белорусских хоккеистов

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал последние трансферы команды.



«Стефанович – один из наиболее талантливых белорусских игроков своего поколения, и пусть не всегда карьера Михаила развивалась так, как ему хотелось бы, в последние годы он доказал, что его рано списывать со счетов. Два золота с гродненским «Неманом», чемпионство с «Юностью» показали, что он является одним из лучших форвардов нашей страны на данный момент. Впечатляющим был его последний сезон, когда Михаил стал лучшим бомбардиром и лучшим снайпером Экстралиги, набирая в среднем очко за игру. Стефанович – праворукий нападающий, который обладает убойным броском. Мы просто должны были дать ему еще один шанс.



Очень рад, что остается в команде Александр Когалев. У нас не так много форвардов силового плана, которые к тому же способны забивать. Он это доказал и в составе «Динамо», и в рядах «Юности», куда мы его командировали на плей-офф.



Двери «Динамо» всегда открыты для лучших белорусских хоккеистов. Каждому из них мы дадим шанс проявить себя. Не факт, что все смогут заиграть на уровне Континентальной хоккейной лиги, возможность показать свой класс мы предоставим», — цитирует Баскова официальный сайт минского «Динамо».