Патрик Марло продаёт дом в Торонто за $ 11,8 млн

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло продаёт свой дом в Торонто за $ 11,8 млн, информирует «твиттер» Complete Hockey News. Напомним, ранее появилась информация, что опытный нападающий может перейти в «Аризону Койотс» или «Лос-Анджелес Кингс». Хоккеист хочет переехать поближе к семье.
В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.
Марло практически всю карьеру провёл в клубе «Сан-Хосе Шаркс», отыграв за него 20 сезонов. В 2017 году он не договорился с «акулами» о новом контракте и ушёл в Торонто.
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