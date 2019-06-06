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Сушинский — о слухах про премию в 100 млн: нет времени говорить, деньги прячу

Сушинский — о слухах про премию в 100 млн: нет времени говорить, деньги прячу
Хоккей / КХЛ 0

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал слухи о том, что может покинуть клуб. Напомним, ранее сообщалось, что Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей без ведома председателя совета директоров клуба Александра Крылова выписали себе премии по 100 млн. рублей.

«Нет времени говорить, деньги прячу. Я, конечно, остаюсь», — приводит слова Сушинского Metaratings.

В минувшем сезоне «Авангард» дошёл до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах хоккеистам ЦСКА. На пути к финальной серии подопечные Боба Хартли обыграли «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2). «Ак Барс» на момент поражения в серии являлся действующим обладателем Кубка Гагарина.

Сушинский был назначен на должность президента «ястребов» 17 марта 2018 года. В этой должности Максим сменил подавшего в отставку Владимира Шалаева.

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