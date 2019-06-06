Мур — о Харе: парню 42 года. Я в таком возрасте точно не буду взвешивать еду
Защитник «Бостон Брюинз» Джон Мур поделился мнением о самоотдаче своего партнёра Здено Хары, который уже тренируется с командой, несмотря на перелом челюсти.
«Хара — большой профессионал своего дела и мужественный человек. Но пока этого не увидишь своими глазами, это трудно оценить в полной мере. Парню 42 года. Когда мне будет 42, я точно не буду первым приходить в тренажерный зал, взвешивать всю свою еду и делать больше всех приседаний в команде. Такие вещи вызывают уважение. Когда дети будут просыпаться в школу с температурой, я буду им рассказывать о том, через что он проходил в эти дни. Это уроки жизни, которые простираются далеко за пределы хоккея», — цитирует Хару официальный сайт лиги.
Сломавший челюсть Хара вернулся к тренировкам с «Бостоном»
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