Международное скаутское бюро: Хьюз — фаворит драфта, Подколзин — шестой

Международное скаутское бюро опубликовало очередную редакцию рейтинга, посвященного лучшим проспектам предстоящего драфта НХЛ, который пройдет 21-22 июня в Ванкувере. Рейтинг возглавил американский нападающий Джек Хьюз, великолепно отыгравший на ЧМ-2019 форвард Каапо Какко — второй.



В лидерскую десятку из россиян попал только форвард Василий Подколзин, занявший шестую строчку. В первую тридцатку также попали Егор Афанасьев (24) и Илья Николаев (28).



Рейтинг драфта:



1. Джек Хьюз (н)

2. Каапо Какко (н)

3. Боуэн Байрам (з)

4. Алекс Таркотт (н)

5. Дилан Казинс (н)

6. Василий Подколзин (н)

7. Мэттью Болди (н)

8. Пейтон Кребс (н)

9. Коул Кофилд (н)

10. Тревор Зеграс (н).



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»