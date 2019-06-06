Бержерон: Кэссиди знает, как завести «Бостон» и внести коррективы

Нападающий клуба «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон поделился мнением о работе главного тренера своей команды Брюса Кэссиди. Форвард высоко оценил работу специалиста, отметив, что тот умеет вовремя вносить необходимые коррективы. Напомним, «Бостон» сейчас выступает в финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз», счёт в противостоянии равный — 2-2.



«Кэссиди давно с нами и хорошо понимает, когда идёт игра у отдельных игроков и у команды. Знает, как завести её. Мы все реагируем по-разному, но он умеет читать каждого. Он очень хорош, когда нужно внести коррективы», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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