Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Курри: с сезона-2019/20 Тимченко перестанет тратить деньги на «Йокерит»

Курри: с сезона-2019/20 Тимченко перестанет тратить деньги на «Йокерит»
Хоккей / КХЛ 0

Владелец и президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о финансовой ситуации клуба.

«На моей шее больше нет никаких долгов, «Йокерит» никому не должен. Со следующего сезона Геннадий Тимченко перестанет тратить деньги на клуб. У нас ведутся переговоры со спонсорами, прогнозы хорошие. Наш бюджет будет сравним с финансированием предыдущего сезона. Время покажет, как у нас пойдут дела», — приводит слова Курри Iltalehti.

Напомним, клуб полностью вернулся в финскую собственность. При этом Харри Харкимо покинул «Йокерит» после 28 лет работы. «Йокерит» поблагодарил Харкимо за проделанную работу. Харкимо был прежним владельцем контрольного пакета акций (51,02%).

В минувшем сезоне финский клуб пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где в первом раунде проиграл московскому «Динамо» (2-4).

Iltalehti: у «Йокерита» был «сладкий папочка» в России, а где кошелёк теперь?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент