Курри: с сезона-2019/20 Тимченко перестанет тратить деньги на «Йокерит»

Владелец и президент «Йокерита» Яри Курри поделился мнением о финансовой ситуации клуба.



«На моей шее больше нет никаких долгов, «Йокерит» никому не должен. Со следующего сезона Геннадий Тимченко перестанет тратить деньги на клуб. У нас ведутся переговоры со спонсорами, прогнозы хорошие. Наш бюджет будет сравним с финансированием предыдущего сезона. Время покажет, как у нас пойдут дела», — приводит слова Курри Iltalehti.



Напомним, клуб полностью вернулся в финскую собственность. При этом Харри Харкимо покинул «Йокерит» после 28 лет работы. «Йокерит» поблагодарил Харкимо за проделанную работу. Харкимо был прежним владельцем контрольного пакета акций (51,02%).



В минувшем сезоне финский клуб пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где в первом раунде проиграл московскому «Динамо» (2-4).

Iltalehti: у «Йокерита» был «сладкий папочка» в России, а где кошелёк теперь?