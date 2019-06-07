«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1.
Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон. На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за 6 минут до финальной сирены.
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут и нанёс три броска в створ ворот. Иван Барбашёв также отыграл 15 минут, нанеся два броска и отметившись шестью хитами.
Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 38 из 39 бросков, голкипер «Бостона» Туукка Раск — 19 из 21.
«Блюз» вышли вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало – в 3:00 мск.
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