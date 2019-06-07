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«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли

«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и находится в шаге от победы в Кубке Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1.

Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон. На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за 6 минут до финальной сирены.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут и нанёс три броска в створ ворот. Иван Барбашёв также отыграл 15 минут, нанеся два броска и отметившись шестью хитами.

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон отразил 38 из 39 бросков, голкипер «Бостона» Туукка Раск — 19 из 21.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
07 июня 2019, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – О'Райлли (Сэнфорд, Пьетранджело) – 20:55 (5x5), 0:2 – Перрон (О'Райлли, Бозак) – 50:36 (5x5), 1:2 – Дебраск (Крюг) – 53:32 (5x5)

«Блюз» вышли вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало – в 3:00 мск.

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