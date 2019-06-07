Голкипер «Сент-Луиса» Биннингтон повторил рекорд НХЛ для вратарей-новичков

«Сент-Луис Блюз» выиграл у «Бостон Брюинз» в пятом матче финальной серии Национальной хоккейной лиги благодаря шайбам Райана О'Райлли и Дэвида Перрона. Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон одержал 15-ю победу в плей-офф, отразив 38 из 39 бросков, благодаря чему он повторил рекорд лиги для вратарей-новичков.
Первым такой результат показал Патрик Руа в 1986 году, защищая ворота «Монреаль Канадиенс». Год спустя такого же показателя добился Рон Хекстолл, выступая за «Филадельфию Флайерз». В 2006 году рекорд повторил страж ворот «Каролины Харрикейнз» Кэм Уорд, а 10 лет спустя — голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей. Таким образом, Джордан Биннингтон стал пятым вратарём НХЛ, которому покорилось это достижение.
10 июня в 6-м матче серии с «Бостоном» голкипер «Сент-Луиса» имеет большие шансы побить этот рекорд и завоевать на родном льду Кубок Стэнли.
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