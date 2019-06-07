Тренер «Бостона»: после жалоб «Сент-Луиса» судейство сильно изменилось

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди раскритиковал работу судейской бригады в пятом матче финала Кубка Стэнли. Арбитры засчитали победный гол «Сент-Луис Блюз», забитый Дэвидом Перроном после нарушения правил со стороны центрфорварда гостей Тайлера Бозака.

«Это было вопиющее нарушение правил. Я большой фанат хоккея, фанат игры. Но Национальная хоккейная лига получает очень плохую репутацию после судейства в нынешнем плей-офф. Игрок соперника был уже на полпути к штрафному боксу… После этого мы были словно пьяные. Знаете, судейство сильно изменилось после третьего матча, когда соперник стал жаловаться на арбитров.

После этого нам нужно было успокоиться и играть. Надо продолжать играть, что мы и сделали, забив следующий гол. Мы постарались что-то вокруг этого построить, но было не очень много… Да, в тот момент мы расстроились, но как только игроки вернулись на лед, они об этом не слишком беспокоились», — сказал Кэссиди на послематчевой пресс-конференции.

После третьего матча серии главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе обрушился с критикой на судейство в финале Кубка Стэнли. Следующие две игры «музыканты» выиграли.