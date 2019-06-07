Гневная реакция президента «Бостона» на победный гол «Сент-Луиса»

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Победную шайбу в середине третьего периода забросил канадский форвард «Блюз» Дэвид Перрон с передачи Райана О'Райлли, автора первой шайбы в ворота «Бостона». Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри.

Разъярённые фанаты «мишек» тут же начали бросать на лёд бутылки и полотенца, а ярче всего на ситуацию отреагировал президент «Бостона», знаменитый в прошлом силовой форвард Кэм Нили.

Видео реакции Нили также можно посмотреть в «твиттере» Конора Райана.