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Директор департамента НХЛ по судейству: не комментируем решения арбитров

Директор департамента НХЛ по судейству: не комментируем решения арбитров
Хоккей / НХЛ 0

Глава департамента Национальной хоккейной лиги по судейству Стивен Уолком ответил на коллективный запрос ассоциации пишущих хоккейных журналистов прокомментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли.

В третьем периоде встречи бригада арбитров не заметила нарушения правил со стороны нападающего «Сент-Луис Блюз» Тайлера Бозака, а вскоре в ворота «Бостон Брюинз» был забит победный гол. Матч завершился победой команды Крэйга Берюбе со счётом 2:1 (3-2 в серии).

«Мы не комментируем решения арбитров во время матчей. В каждой игре есть сотни свистков. Арбитр работает на матче, он находится в гуще событий и принимает решение. В данном эпизоде он не увидел нарушения правил», — заявил Уолком.

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