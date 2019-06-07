Директор департамента НХЛ по судейству: не комментируем решения арбитров

Глава департамента Национальной хоккейной лиги по судейству Стивен Уолком ответил на коллективный запрос ассоциации пишущих хоккейных журналистов прокомментировать спорный эпизод в пятом матче финала Кубка Стэнли.

В третьем периоде встречи бригада арбитров не заметила нарушения правил со стороны нападающего «Сент-Луис Блюз» Тайлера Бозака, а вскоре в ворота «Бостон Брюинз» был забит победный гол. Матч завершился победой команды Крэйга Берюбе со счётом 2:1 (3-2 в серии).

«Мы не комментируем решения арбитров во время матчей. В каждой игре есть сотни свистков. Арбитр работает на матче, он находится в гуще событий и принимает решение. В данном эпизоде он не увидел нарушения правил», — заявил Уолком.

Гневная реакция президента «Бостона» на победный гол «Сент-Луиса»