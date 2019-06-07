Участник Кубка мира Андрей Шустр стал игроком «Куньлуня»
Чешский защитник Андрей Шустр подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный «твиттер» китайского клуба. Соглашение рассчитано на один год.
В минувшем сезоне 28-летний Шустр играл в системе «Анахайм Дакс». На его счету три результативные передачи в 39 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сан-Диего Гуллз» при показателе полезности «-8» и 20 минутах штрафного времени.В НХЛ Андрей сыграл всего пять матчей, в которых не отметился очками.
С 2012 по 2018 год защитник играл в «Тампе». В общей сложности за карьеру в НХЛ сыграл 370 матчей (из них 46 в Кубке Стэнли). В этих играх Андрей забросил 12 шайб и сделал 56 голевых передач при полезности "+5"
В 2016 году выступал за сборную Чехии на Кубке Мира.
«Куньлунь» подписал защитника Мёрфи, сыгравшего восемь матчей в НХЛ
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