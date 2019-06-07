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Участник Кубка мира Андрей Шустр стал игроком «Куньлуня»

Участник Кубка мира Андрей Шустр стал игроком «Куньлуня»
Хоккей / КХЛ 0

Чешский защитник Андрей Шустр подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный «твиттер» китайского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 28-летний Шустр играл в системе «Анахайм Дакс». На его счету три результативные передачи в 39 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Сан-Диего Гуллз» при показателе полезности «-8» и 20 минутах штрафного времени.В НХЛ Андрей сыграл всего пять матчей, в которых не отметился очками.

С 2012 по 2018 год защитник играл в «Тампе». В общей сложности за карьеру в НХЛ сыграл 370 матчей (из них 46 в Кубке Стэнли). В этих играх Андрей забросил 12 шайб и сделал 56 голевых передач при полезности "+5"

В 2016 году выступал за сборную Чехии на Кубке Мира.

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