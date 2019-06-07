Парэйко: этот матч выиграл Биннингтон. Я бы мог говорить о его игре весь день
Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко прокомментировал победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:1, 3-2).
«Вклад Биннингтона? Просто невероятно. Безусловно, он выиграл этот матч для нас. Ему удался большой, впечатляющий матч. Я бы мог говорить о его игре весь день. Было круто. Я за него очень рад.
Один матч до победы? Конечно, это очень вдохновляет. Для нашего коллектива это огромное достижение. У нас был очень насыщенный сезон, мы через многое прошли и продолжаем проходить. Но мы никогда не опускали руки. Наоборот, мы сблизились, особенно сейчас. Мы будем ждать от соперника лучшей игры в серии, а сами постараемся сделать всё, чтобы дать себе наилучший шанс на победу», — цитирует Парэйко официальный сайт НХЛ.
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