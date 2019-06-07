«Тамбов» обменял Марка Павликова в «Локомотив»

В результате обмена на денежную компенсацию в «Локомотив» из «Тамбова» вернулся защитник Марк Павликов, информирует официальный «твиттер» ярославского клуба.

В минувшем сезоне 20-летний защитник принял участие в 41 матче регулярного чемпионата ВХЛ. Марк набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности "+11" и среднем игровом времени 18.11. Защитник привлекался к молодёжной сборной России, в составе которой сыграл три матча и набрал 1 (0+1) очко.

Павликов является выпускником школы «Локомотива» и обладателем Кубка Харламова (2018). В сезоне-2017/18 Марк также принял участие в Матче всех звёзд Молодёжной хоккейной лиги.

Ранее «Локомотив» совершил обмен с ещё одним клубом Высшей хоккейной лиги. Из «Лады» в Ярославль вернулся Иван Романов.