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«Амур» утвердил план подготовки к новому сезону

«Амур» утвердил план подготовки к новому сезону
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» утвердил план мероприятий предсезонной подготовки, сообщается на официальном сайте клуба.

13 июля команда Александра Гулявцева начнёт подготовку к новому чемпионату КХЛ. С 13 июля по 4 августа в Хабаровске состоится первый этап подготовки к новому чемпионату, в рамках которого хоккеисты пройдут медицинское обследование и приступят к работе на земле, совмещая её с тренировками на льду.

Первые тренировочные встречи межсезонья состоятся 25 и 27 июля во Владивостоке. Соперник – «Адмирал». Следующий этап подготовки «Амура» пройдёт в Москве с 4 по 10 августа. Предполагается, что дальневосточники встретятся с одной из столичных команд.

Ещё один переезд ожидает «тигров» по окончании московского цикла тренировок. Пункт назначения — Чехия, где команда примет участие в предсезонном турнире с клубами местной Экстралиги, а также в ряде товарищеских игр.

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