СКА представил план подготовки к новому сезону

Хоккейный клуб СКА определился с планом подготовки команды перед сезоном-2019/20, сообщается на официальном сайте клуба.
Команда выйдет из отпуска 11 июля, и в течение четырех дней хоккеистов ждёт медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке. 15 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 28 июля.
С 3 по 8 августа команда будет находиться в Сочи, где примет участие в традиционном турнире Sochi Hockey Open. В рамках турнира СКА проведёт четыре матча: 4 августа «армейцы» встретятся с «Сочи», 5 августа – с рижским «Динамо», 7 августа – с «Локомотивом» и 8 августа – с «Авангардом».
С 10 по 16 августа армейцев ждёт сбор в Финляндии, на котором запланированы два выставочных матча: 15 августа – с «Йокеритом» и 16 августа – с «Витязем».
Заключительные предсезонные встречи СКА сыграет в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Н.Г. Пучкова. 21 августа соперником «армейцев» станет «Северсталь», 23 августа – «Йокерит», 25 августа – «Сочи» и 26 августа – «Авангард».
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