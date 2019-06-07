СКА представил план подготовки к новому сезону

Хоккейный клуб СКА определился с планом подготовки команды перед сезоном-2019/20, сообщается на официальном сайте клуба.

Команда выйдет из отпуска 11 июля, и в течение четырех дней хоккеистов ждёт медицинский осмотр и тесты по общефизической подготовке. 15 июля СКА отправится на тренировочный сбор в Новогорск, который продлится до 28 июля.

С 3 по 8 августа команда будет находиться в Сочи, где примет участие в традиционном турнире Sochi Hockey Open. В рамках турнира СКА проведёт четыре матча: 4 августа «армейцы» встретятся с «Сочи», 5 августа – с рижским «Динамо», 7 августа – с «Локомотивом» и 8 августа – с «Авангардом».

С 10 по 16 августа армейцев ждёт сбор в Финляндии, на котором запланированы два выставочных матча: 15 августа – с «Йокеритом» и 16 августа – с «Витязем».

Заключительные предсезонные встречи СКА сыграет в Ледовом дворце в рамках традиционного турнира имени Н.Г. Пучкова. 21 августа соперником «армейцев» станет «Северсталь», 23 августа – «Йокерит», 25 августа – «Сочи» и 26 августа – «Авангард».