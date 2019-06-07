Тренер «Адмирала»: есть группа клубов, с которыми на рынке бороться бесполезно

Тренер «Адмирала» Николай Пронин поделился мнением о селекционной работе клуба.

«Если говорить о легионерах, то сделаны точечные приобретения, причём в каждую линию. Возможности этих хоккеистов нашему главному тренеру Сергею Светлову хорошо известны, эти кандидатуры обсуждались в тренерском штабе. Все они потенциальные лидеры, способные давать результат. Как известно, год назад мы стартовали вообще без иностранцев, так что шаг вперёд сделан.

Что касается российских приобретений, то, как представляется тренерскому штабу, они сделаны прежде всего для усиления конкуренции в нижних звеньях. Действующий чемпион мира сборная Финляндии показала, что результат делается не только первым звеном, но и третьим-четвёртым. Поэтому молодые дебютанты в тренировочном лагере получат шанс проявить свой хоккейный голод и сделать себе имя в КХЛ.

Жаль терять Черникова, но сегодня в хоккее все профессионалы, и финансовый фактор является определяющим. Насколько мы понимаем, «Адмиралу» удается находить какие-то ресурсы, но есть группа клубов, с которыми на рынке бороться бесполезно. У тренерского штаба есть полное понимание таких реальностей – особенно после несколько экстремального прошлого сезона", – цитирует Пронина Russia-Hockey.