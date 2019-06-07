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Айзерман: никогда не использовал рынок, чтобы устроить сенсацию. Это не нужно

Айзерман: никогда не использовал рынок, чтобы устроить сенсацию. Это не нужно
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман заявил, что он не собирается делать ставку на крупные приобретения на рынке свободных агентов.

«Драфт очень важен. Нужно каким-то образом приобретать таланты. Команда не строится через рынок неограниченно свободных агентов. По крайней мере я не думаю, что можно так построить команду. Это делается путём выбора молодых талантов на драфте и их развития. У нас сейчас есть небольшое ядро в виде Ларкина, Манты, Бертуцци, и мы должны добавить к ним ещё одного игрока. Все они хорошие молодые ребята.

Я никогда не использовал рынок, чтобы устроить какую-то сенсацию. Мне нужно не это, я пытаюсь создать хорошую команду. И я не думаю, что можно создать команду с помощью рынка свободных агентов. Но это не отменяет того, что там можно найти возможность для точечного улучшения команды», — цитирует Айзермана официальный сайт НХЛ.

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