Айзерман: никогда не использовал рынок, чтобы устроить сенсацию. Это не нужно

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман заявил, что он не собирается делать ставку на крупные приобретения на рынке свободных агентов.

«Драфт очень важен. Нужно каким-то образом приобретать таланты. Команда не строится через рынок неограниченно свободных агентов. По крайней мере я не думаю, что можно так построить команду. Это делается путём выбора молодых талантов на драфте и их развития. У нас сейчас есть небольшое ядро в виде Ларкина, Манты, Бертуцци, и мы должны добавить к ним ещё одного игрока. Все они хорошие молодые ребята.

Я никогда не использовал рынок, чтобы устроить какую-то сенсацию. Мне нужно не это, я пытаюсь создать хорошую команду. И я не думаю, что можно создать команду с помощью рынка свободных агентов. Но это не отменяет того, что там можно найти возможность для точечного улучшения команды», — цитирует Айзермана официальный сайт НХЛ.

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