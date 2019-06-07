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Строительство арены к МЧМ-2023 в Новосибирске начнётся в июле 2019 года

Строительство арены к МЧМ-2023 в Новосибирске начнётся в июле 2019 года
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Строительство ледовой арены к молодёжному чемпионату мира 2023 года в Новосибирске начнётся в июле 2019 года, сообщается на официальном сайте правительства Новосибирской области.

Отмечается, что подготовительные работы частично начаты и будут масштабно разворачиваться уже в ближайшие дни. Это обустройство строительного городка, временных автомобильных дорог, прокладка временного электро- и водоснабжения.

Разработка проектно-сметной документации по объекту велась проектным институтом «Арена» (Москва) и была завершена в октябре 2018 года. В марте 2019 года проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Планируемый срок ввода арены в эксплуатацию – 30 июня 2022 года. Вместимость составит 10 500 зрителей.

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