34-летний Андрей Костицын заключил новый контракт с минским «Динамо»

Известны белорусский нападающий Андрей Костицын заключил новый контракт с минским «Динамо», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.
Прошлый сезон был для воспитанника новополоцкого хоккея дебютным в составе «зубров». В 50 матчах 34-летний форвард записал на свой счет 28 (14+14) очков, заработав 28 минут штрафа при показателе полезности "+1". В списке клубных бомбардиров Андрей уступил всего один балл Теему Пулккинену.
Костицын-старший отметился и двумя хет-триками. Первый был в Череповце в матче с «Северсталью», а второй в Хабаровске, причём Андрей сравнял счет за 10 секунд до конца основного времени, а затем «Динамо» вырвало победу в серии буллитов. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ на счету белоруса 203 (92+111) очка в 325 матчах.
- 7 июня 2019
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