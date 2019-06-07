Фисенко — об уходе из «Авангарда»: сразу чувствуется, когда нет интереса

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко объяснил, почему не остался в «Авангарде», в составе которого провёл последние два сезона.

«Ак Барс» предложил контракт. Да, «Авангард» тоже сделал предложение, но мы с клубом не договорились. Тут даже дело не столько в деньгах, а в общей заинтересованности. Обычно если хотят сохранить игрока с истекающим сроком контракта, то переговоры начинают вести в середине сезона. Но в клубе молчали, ничего не говорили до плей-офф. Сразу чувствуется, когда нет интереса.

Но опять же никого осуждать не буду. Я провёл два великолепных сезона в «Авангарде», мы дошли до финала с клубом. Видимо, там посчитали, что зарплата хоккеиста четвёртого звена не должна быть такой, как у меня. Никаких обид. Но я хотел остаться. Мне удобно в клубе, я живу постоянно дома в Москве. Было очень комфортно», — цитирует Фисенко официальный сайт КХЛ.