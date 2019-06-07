Фисенко — об уходе из «Авангарда»: сразу чувствуется, когда нет интереса

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко объяснил, почему не остался в «Авангарде», в составе которого провёл последние два сезона.
«Ак Барс» предложил контракт. Да, «Авангард» тоже сделал предложение, но мы с клубом не договорились. Тут даже дело не столько в деньгах, а в общей заинтересованности. Обычно если хотят сохранить игрока с истекающим сроком контракта, то переговоры начинают вести в середине сезона. Но в клубе молчали, ничего не говорили до плей-офф. Сразу чувствуется, когда нет интереса.
Но опять же никого осуждать не буду. Я провёл два великолепных сезона в «Авангарде», мы дошли до финала с клубом. Видимо, там посчитали, что зарплата хоккеиста четвёртого звена не должна быть такой, как у меня. Никаких обид. Но я хотел остаться. Мне удобно в клубе, я живу постоянно дома в Москве. Было очень комфортно», — цитирует Фисенко официальный сайт КХЛ.
- 7 июня 2019
-
17:15
-
17:07
-
17:03
-
16:48
-
16:41
-
16:20
-
16:01
-
15:46
-
15:30
-
15:13
-
14:59
-
14:35
-
14:10
-
13:48
-
13:28
-
13:12
-
12:56
-
12:16
-
12:00
-
11:38
-
11:25
-
11:12
-
10:49
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:25
-
09:03
-
09:00
-
08:47
-
08:32
-
08:25
-
08:16
-
08:05
-
07:39