Тренер «Бостона» избежит наказания за критику судей после матча с «Сент-Луисом»

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди не будет оштрафован Национальной хоккейной лигой за комментарии после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Об этом в своём «твиттере» сообщает обозреватель TSN Фрэнк Серавалли.



После игры, которая закончилась со счётом 2:1 в пользу «блюзменов», наставник «медведей» раскритиковал работу судейской бригады. Арбитры засчитали победный гол «Сент-Луиса», забитый Дэвидом Перроном после нарушения правил со стороны центрфорварда гостей Тайлера Бозака.



После третьего матча серии главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе обрушился с критикой на судейство в финале Кубка Стэнли. Следующие две игры «музыканты» выиграли. Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе.

Тренер «Бостона»: после жалоб «Сент-Луиса» судейство сильно изменилось