А. Костицын: хочется позитивной атмосферы в раздевалке минского «Динамо»

Нападающий Андрей Костицын, продливший контракт с минским «Динамо», поделился мнением о прошедшем сезоне.



«Конечно, плохо, что не попали в плей-офф. Весь чемпионат были перепады. Надо играть более стабильно. Мало забрасывали, не получалось большинство, хотя от игры в неравных составах зависит очень многое. Если бы где-то была лучше реализация лишнего, то и исход некоторых матчей был бы иной. Думаю, все провели анализ и постараются не допускать прошлогодних ошибок. Начнётся предсезонка, и будем работать над игрой «5 на 5», большинством и меньшинством.



Пока рано что-то говорить по новому сезону, состав только формируется. Неизвестно, какие будут легионеры. Думаю, у многих белорусов будет стимул показать себя. Могу лишь сказать, что постараемся, чтобы «Динамо» вышло в плей-офф. Хочется играть более стабильно. Хочется и позитивной атмосферы в раздевалке. Когда побеждаешь, это всегда поднимает командное настроение», — приводит слова Костицына официальный сайт минского клуба.

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