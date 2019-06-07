Аккьяри — о пятом матче с «Сент-Луисом»: придётся проглотить эту тяжёлую пилюлю
Нападающий «Бостон Брюинз» Ноэль Аккьяри поделился мнением о поражении команды со счётом 1:2 в пятом матче финала Кубка Стэнли 2019 года с «Сент-Луис Блюз». «Музыканты» повели в серии до четырёх побед со счётом 3-2.
«Это тяжёлая пилюля, которую придётся проглотить, но впереди шестая игра. Теперь «Бостону» необходимо побеждать. Я считаю, что если мы будем продолжать в том же духе, то в шестом матче болельщиков может ждать другой результат. Уверен, что все будут готовы дать бой в шестой игре. Все парни в огне. Вот в чём фишка нашей команды. Мы никогда не сдаёмся, поэтому шестой матч будет хорошим», — приводит слова Аккьяри официальный сайт НХЛ.
Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе, седьмая игра, если потребуется, — в Бостоне.
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