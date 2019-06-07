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«Нефтехимик» утвердил план подготовки к новому сезону

«Нефтехимик» утвердил план подготовки к новому сезону
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» определился с планом подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба «волков».

После прохождения углублённого медицинского осмотра до 21 июля команда будет работать в Нижнекамске. С 22 июля по 2 августа запланированы учебно-тренировочные сборы в Финляндии. Команда проведёт товарищеские матчи с «Салаватом Юлаевым» (31 июля) и с «Йокеритом» (2 августа).

С 7 по 11 августа «Нефтехимик» примет участие в традиционном турнире на Кубок президента Казахстана, который пройдёт в Нур-Султане. В турнире также примут участие «Автомобилист», «Барыс», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

С 14 по 23 августа учебно-тренировочные сборы команды пройдут в Нижнекамске. На эти сроки запланированы две домашние товарищеские игры: 17 августа «Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом», а 23 августа — с «Нефтяником» из Альметьевска. После этого «волки» отправятся в Уфу. 26 и 28 августа им предстоит помериться силами с «Салаватом Юлаевым».

Заключительный этап подготовки к чемпионату КХЛ, который стартует 1 сентября 2019 года, команда проведёт дома.

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