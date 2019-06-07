Айзерман: Холланд многое сделал для «Детройта», будем скучать

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал уход Кена Холланда в «Эдмонтон Ойлерз». В мае Холланд стал генменеджером «нефтяников», он покинул «красные крылья» после прихода Айзермана.
«Я ждал возможности поработать с Кеном. Мне действительно нравится быть рядом с ним, говорить о хоккее. Он рассказывал, как справляется с различными ситуациями в клубе. Я правда ждал этого. Но я знаю, что ему нравится быть менеджером, мы говорили об этом.
Всё произошло так быстро. Намного быстрее, чем он ожидал. Он рад, что принял это решение, а мы рады за него. Холланд так много сделал для «Детройта». Он не только создавал чемпионские команды, но и был другом для всех нас. Кен был отцом и советником для всех, кто работал вместе с ним. Он присматривал за нами. Мы очень благодарны за всё, что он сделал. Будем скучать», — приводит слова Айзермана официальный сайт НХЛ.
- 7 июня 2019
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