Захаркин: нужно поблагодарить Овечкина за то, что приехал на чемпионат мира

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин оценил игру нападающего сборной России Александра Овечкина на чемпионате мира в Словакии. Российская команда завоевала бронзовые медали.



«Слабая игра Овечкина? Я думаю, что и в нынешнем состоянии Александра следует быть ему благодарным за то, что он приехал. Возможно, это самый большой и знаменитый хоккеист в России. Я бы не стал говорить о его возрасте и в принципе не говорил бы о том, что не получилось у него и других выдающихся мастеров. Потому что я смотрю через призму игры всех звеньев.



Когда приезжают такие мастера, у них могут не получаться отдельные матчи или серии матчей во время турнира, но они имеют важное психологическое значение для всей команды в целом. И в такой ситуации остальные игроки должны поднимать свою результативность и эффективность игры, если хотите. Потому что нейтрализация таких выдающихся хоккеистов, как Овечкин, отнимает очень много психологических сил у соперника», — приводит слова Захаркина «Реальное время».

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