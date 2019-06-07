Кагарлицкий: новое руководство «Динамо» не захотело видеть меня в команде

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий, подписавший контракт со СКА, рассказал, по какой причине покинул московское «Динамо». Хоккеист играл за бело-голубых в прошлом сезоне. В 61 матче регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 24 шайбы и отдал 37 результативных передач, став лучшим снайпером в команде Владимира Крикунова.
«Если откровенно, я ждал очень долго, но предложения так и не получил. Предыдущее руководство, конкретно — Валерий Павлинович Шанцев, фактически, сделал предложение, мы уже о многом договорились. Но потом сменилось руководство и оно, насколько я понял, просто не захотело меня видеть в команде. Никто не звонил. Потом у моего агента была пятиминутная встреча, на которой ему дали понять, что на меня не рассчитывают», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».
- 7 июня 2019
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