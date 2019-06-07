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Юханссон — о Харе: все снова увидели, какой у него характер

Юханссон — о Харе: все снова увидели, какой у него характер
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Бостон Брюинз» Маркус Юханссон высоко оценил лидерские качества капитана команды Здено Хары.

«Все снова увидели, какой у этого парня характер. Он лидер этой команды, за которым мы все идём. Очень хотелось добыть победу ради него, но придётся сделать это в следующем матче. Сам факт, что он вышел и сыграл абсолютно так же, как если бы был полностью здоровым, показывает, какой он лидер. Свою цену за то, что мы вообще здесь находимся, заплатили многие в этой раздевалке, каждый свою», — цитирует Юханссона официальный сайт НХЛ.

Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. На пятый матч серии Хара вышел, несмотря на перелом челюсти.

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