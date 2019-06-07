Юханссон — о Харе: все снова увидели, какой у него характер
Нападающий «Бостон Брюинз» Маркус Юханссон высоко оценил лидерские качества капитана команды Здено Хары.
«Все снова увидели, какой у этого парня характер. Он лидер этой команды, за которым мы все идём. Очень хотелось добыть победу ради него, но придётся сделать это в следующем матче. Сам факт, что он вышел и сыграл абсолютно так же, как если бы был полностью здоровым, показывает, какой он лидер. Свою цену за то, что мы вообще здесь находимся, заплатили многие в этой раздевалке, каждый свою», — цитирует Юханссона официальный сайт НХЛ.
Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. На пятый матч серии Хара вышел, несмотря на перелом челюсти.
Тарасенко в шаге от Кубка Стэнли! Но опять вмешался судейский скандал
Арбитры снова стали главными героями. Антигероями.
- 7 июня 2019
-
21:56
-
21:38
-
21:22
-
20:59
-
20:48
-
20:33
-
19:56
-
19:36
-
19:28
-
18:49
-
18:32
-
18:17
-
17:31
-
17:15
-
17:07
-
17:03
-
16:48
-
16:41
-
16:20
-
16:01
-
15:46
-
15:30
-
15:13
-
14:59
-
14:35
-
14:10
-
13:48
-
13:28
-
13:12
-
12:56
-
12:16
-
12:00
-
11:38
-
11:25
-
11:12
Партнерский контент