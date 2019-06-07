Фисенко: в России не рискнул бы драться только с Артюхиным и Свитовым

Нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко поделился мнением о своих бойцовских качествах.



«Проигрывал бой, но только когда выступал в юниорской лиге Северной Америки. У меня стабильно три-четыре боя, но все они происходят, когда я пытаюсь защитить партнёра. Никого не вызываю специально, стараюсь уходить от драки.



В России вроде бы никто меня не побил. Один раз мне очень прилично попал в глаз Томас Ларкин из «Медвешчака», рассёк бровь. Но он громила под два метра ростом, с таким трудно биться на равных. А больше и не было. Повторюсь, мне это удовольствия не доставляет.



Рыспаев? Он же так и не сыграл в серии плей-офф с «Авангардом». А если бы вышел на лёд и захотел биться, то я не ушёл бы от столкновения. В России вообще есть только два игрока, с которыми я бы не рискнул биться, — Евгений Артюхин и Александр Свитов», — приводит слова Фисенко официальный сайт КХЛ.

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