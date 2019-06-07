Барбашёв: Биннингтон тащил «Сент-Луис» в пятой игре финала Кубка Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв высоко оценил игру голкипера Джордана Биннигтона в нынешнем плей-офф. В пятой игре финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» «музыканты» одержали победу со счётом 2:1 и повели в серии до четырёх побед со счётом 3-2.



«Биннигтона заслуженно отметили, он нас тащил в пятой игре. Но Джордан это делает с командой на протяжении уже долгого времени. Мы им очень довольны.



Меньшинство выглядело хорошо. Под конец игры у них было несколько шансов, но наши ребята провели хорошую работу. Все отчаянно бьются и блокируют кучу бросков», — приводит слова Барбашёва официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.