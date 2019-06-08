Скиннер подписал с «Баффало» восьмилетнее соглашение на $ 72 млн

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Джефф Скиннер подписал 8-летний контракт с клубом. В общей сложности хоккеист заработает за это время $ 72 млн ($ 9 млн за сезон).



В сезоне-2018/19, который стал дебютным для Скиннера в составе «Баффало», 27-летний канадский хоккеист набрал 63 (40+23) очка в 82 матчах, повторив личный рекорд результативности. «Баффало» занял 13-е место в Восточной конференции и не пробился в плей-офф.



Скиннер был выбран «Каролиной Харрикейнз» под 7-м номером на драфте-2010 и был признан лучшим новичком НХЛ по итогам регулярного чемпионата-2010/11, в котором он провёл 82 матча и набрал 63 (31+32) очка. На сегодняшний день в НХЛ он сыграл 661 матч за «Каролину» и «Баффало», записав на свой счёт 442 (244+198) очка.



Напомним, что 1 июля Скиннер мог стать неограниченно свободным агентом.