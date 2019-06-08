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Раск: на кону стоит сезон «Бостона», мы должны сыграть в лучший хоккей

Раск: на кону стоит сезон «Бостона», мы должны сыграть в лучший хоккей
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился мнением о шансах своей команды перевернуть ход финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Счёт в серии 3-2 в пользу «блюзменов», следующая победа сделает их обладателями главного трофея НХЛ.

«Способность переворачивать ход серий? Я думаю, что мы неплохо справлялись с этим. Мы держимся стойко и сохраняем фокус. Это самое важное для нас. Непринципиально, выигрываешь ты или проигрываешь, если ты в состоянии всецело фокусироваться на следующем матче. Теперь, когда на кону стоит наш сезон, мы должны выйти и сыграть в свой лучший хоккей», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли

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