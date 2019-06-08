Раск: на кону стоит сезон «Бостона», мы должны сыграть в лучший хоккей
Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился мнением о шансах своей команды перевернуть ход финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Счёт в серии 3-2 в пользу «блюзменов», следующая победа сделает их обладателями главного трофея НХЛ.
«Способность переворачивать ход серий? Я думаю, что мы неплохо справлялись с этим. Мы держимся стойко и сохраняем фокус. Это самое важное для нас. Непринципиально, выигрываешь ты или проигрываешь, если ты в состоянии всецело фокусироваться на следующем матче. Теперь, когда на кону стоит наш сезон, мы должны выйти и сыграть в свой лучший хоккей», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли
- 8 июня 2019
-
08:26
-
08:09
-
08:01
-
03:57
-
01:43
- 7 июня 2019
-
23:53
-
23:27
-
22:58
-
22:19
-
21:56
-
21:38
-
21:22
-
20:59
-
20:48
-
20:33
-
19:56
-
19:36
-
19:28
-
18:49
-
18:32
-
18:17
-
17:31
-
17:15
-
17:07
-
17:03
-
16:48
-
16:41
-
16:20
-
16:01
-
15:46
-
15:30
-
15:13
-
14:59
-
14:35
-
14:10
Партнерский контент