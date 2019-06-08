Бердин: не считаю себя воспитанником «Салавата», со мной некрасиво поступили
Вратарь системы клуба «Виннипег Джетс» Михаил Бердин рассказал об отношении к уфимскому «Салавату Юлаеву». Голкипер подчеркнул, что не считает себя воспитанником «Салавата».
«Если честно, не считаю себя воспитанником «Салавата Юлаева», со мной не очень красиво поступили. Обиды никакой нет, со всеми тренерами и с теми, с кем тренировался, я в хороших отношениях. Просто считаю, что в другом клубе для меня сделали больше, чем в этом.
За кого переживаю в КХЛ? Только за отдельных игроков, друзей. Но я болел в прошлом сезоне за «Салават Юлаев: это мой дом, моя команда, болею как фанат», — приводит слова голкипера ProSportstory.
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