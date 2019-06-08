У Владимира Тарасенко, выступающего в финале Кубка Стэнли, родился сын

У нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко родился сын, об этом сообщила жена хоккеиста, Яна, в «Инстаграме». Это третий сын в семье Яны и Владимира, старший — сын Яны от первого брака.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».



Напомним, Тарасенко вместе с «блюзменами» выступает в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.



«Сент-Луис» основан в 1967 году, но никогда не выигрывал главную награду Национальной хоккейной лиги. В числе трофеев клуба только Президентский кубок 2000 года.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»