Кожевников: «Локомотив» говорит, что Мактавиш знает молодёжь, — и смех, и грех

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о тренерских перестановках в КХЛ.



«Честно говоря, вот такая текучка кадров мне не нравится. Наш хоккей всегда был в порядке, когда фигура главного тренера смотрелась монументально. А сегодня в некоторых клубах тренер — технический специалист, чуть ли не уровня точильщика или массажиста. Это неправильно и никому на пользу не идёт.



Самое спорное назначение? Я уже говорил, Мактавиш в „Локомотиве“. С большим уважением отношусь к вкладу Ярославля в развитие нашего хоккея, но канадский человек уже лет десять не работает главным тренером — и получает приглашение в такой большой клуб. Причем первым делом нам говорят, что новый тренер отлично знает местную молодёжь. Как говорится, и смех, и грех.



Ещё не пойму, как, учитывая большое число свободных специалистов с именем, в „Витязе“ оказался Кравец. Здесь руководство тоже, видимо, нашло бриллиант, пусть и не канадский. Считаю, в таком регионе, как Подмосковье, не нужны эксперименты с тренерами. В противном случае можно потерять большой хоккей», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Малкин: мне не нравится, что в России работает много иностранных тренеров