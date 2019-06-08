Тренер «Бостона»: каждый игрок разочарован, но мы должны дышать и играть

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди рассказал, как команда будет готовиться к шестому матчу финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-3).
«Собираемся показать игрокам видео, потренироваться и поработать над тем, что, по нашему мнению, заставит нас чувствовать себя лучше. Нам есть что исправить в нападении, чтобы доводить моменты до конца. Наше большинство немного забуксовало. Мы должны внести некоторые коррективы, о чем и будем говорить. Нам нужно не пропустить, если не сможем забить. Нам просто надо забросить на одну шайбу больше. Если счёт будет 1:0, то отлично. Или 6:5, нас это не заботит. Нам просто нужна победа. Мы должны найти способ обыграть „Сент-Луис“.
Игроки знают, какой сейчас момент. Можем опираться на предыдущий опыт. Эта конкретная группа игроков играла в Торонто. Тяжёлая обстановка, первый раунд, но мы выиграли матч на выезде, вернулись и выиграли дома. Вот почему мы всё ещё здесь. Игроки, конечно, знают, что мы снова способны на это. В этом есть какая-то мотивация. Думаю, в данный момент года они знают, что поставлено на карту. Сейчас наши заботы скорее о том, чтобы привести их мысли в нужное место. Каждый игрок, вероятно, немного разочарован по разным причинам, а нам нужно просто дышать и играть», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
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