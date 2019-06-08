Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Функционер «Юности»: наши суммы не привлекают европейцев, ищем россиян

Функционер «Юности»: наши суммы не привлекают европейцев, ищем россиян
Хоккей / Прочие 0

Исполняющий обязанности председателя «Юности» Алексей Торбин рассказал о селекционной политике команды.

«Легионеры? В первую очередь российский вектор. Те средства, которыми располагаем и можем предложить, вынуждают нас работать в этом направлении. У европейцев выше запросы? Да. Если хотим усиливать команду с помощью хоккеистов из топ-лиг, допустим Финляндии, Германии, Чехии, то наши суммы для них непривлекательны. А брать игроков из низших лиг довольно рискованно. Не считаю, что они могут стать усилением.

Решения по тем или иным персоналиям, скорее всего, станут известны не раньше конца июня, поскольку мы в первую очередь ждем, когда укомплектуются команды КХЛ, закроют свои вопросы топовые команды ВХЛ, Казахстана. И только потом можно будет говорить, что с кем-то из тех, кто интересен нам, достигнуты соглашения», — цитирует функционера официальный сайт ФХРБ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент