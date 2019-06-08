Функционер «Юности»: наши суммы не привлекают европейцев, ищем россиян

Исполняющий обязанности председателя «Юности» Алексей Торбин рассказал о селекционной политике команды.



«Легионеры? В первую очередь российский вектор. Те средства, которыми располагаем и можем предложить, вынуждают нас работать в этом направлении. У европейцев выше запросы? Да. Если хотим усиливать команду с помощью хоккеистов из топ-лиг, допустим Финляндии, Германии, Чехии, то наши суммы для них непривлекательны. А брать игроков из низших лиг довольно рискованно. Не считаю, что они могут стать усилением.



Решения по тем или иным персоналиям, скорее всего, станут известны не раньше конца июня, поскольку мы в первую очередь ждем, когда укомплектуются команды КХЛ, закроют свои вопросы топовые команды ВХЛ, Казахстана. И только потом можно будет говорить, что с кем-то из тех, кто интересен нам, достигнуты соглашения», — цитирует функционера официальный сайт ФХРБ.