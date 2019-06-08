Средняя цена на матч финала Кубка Стэнли — 4299 долларов, это рекорд
Стоимость билетов на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» (3-2) стала одной из самых дорогих среди четырёх главных лиг Северной Америки в текущем десятилетии, информирует The Score.
Средняя цена билета на матч составляет 4299 долларов, минимальная – 2019 долларов.
Это второе место по средней дороговизне в североамериканском спорте в последнее десятилетие и первое — в НХЛ. Дороже средняя цена билета была только на решающий матч финала Мировой серии MLB в 2016 году — 5300 долларов.
Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
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