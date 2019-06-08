Директор «Автомобилиста»: в контракте Голышева есть опция для отъезда в НХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал подписание четырёхлетнего контракта с форвардом Анатолием Голышевым.



«В «Айлендерс» очень серьезно нацеливались на Анатолия. Вплоть до того, что к нам приезжал его агент по Северной Америке с личным поручением владельца клуба провести переговоры. Но в итоге «Автомобилист» договорился с Голышевым о новом долгосрочном контракте. И, как мы уже узнали из апрельского интервью Анатолия, наш клуб вовремя начал с ним разговор о продлении соглашения на взаимовыгодных условиях. Поэтому очень рады, что он остался в Екатеринбурге и в ближайшие годы будет радовать наших болельщиков, а не американских.



Пойдём ли навстречу, если Голышев захочет уехать в НХЛ? По договоренности с Анатолием, такая опция присутствует. После двух лет контракта, если возникнет желание, он может поехать и попробовать силы за океаном. Но в случае возвращения в Россию он будет обязан отработать оставшийся по контракту срок в «Автомобилисте» на прописанных в нынешнем контракте условиях», — цитируют функционера «Известия».

Кто из России уедет в НХЛ? У кого-то мечта, другие хотят развести клубы КХЛ Из России в Северную Америку планирует отчалить солидный десант.