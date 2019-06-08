Обнародовано расписание Кубка президента Республики Казахстан
С 7 по 11 августа в Нур-Султане состоится десятый розыгрыш Кубка президента Республики Казахстан. Участниками турнира станут пять команд: «Барыс», «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».
Расписание игр (мск):
7 августа, среда
12:00. «Нефтехимик» — «Автомобилист»
16:30. «Барыс» — «Ак Барс»
8 августа, четверг
12:00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
16:30. «Барыс» — «Нефтехимик»
9 августа, пятница
12:00. «Ак Барс» — «Нефтехимик»
16:30. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
10 августа, суббота
10:00. «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
14:00. «Автомобилист» — «Барыс»
11 августа, воскресенье
10:00. «Автомобилист» — «Ак Барс»
14:00. «Салават Юлаев» — «Барыс».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 8 июня 2019
-
14:35
-
14:11
-
13:59
-
13:30
-
13:16
-
12:44
-
12:11
-
11:47
-
11:28
-
10:55
-
10:27
-
10:02
-
09:48
-
09:20
-
09:04
-
08:50
-
08:26
-
08:09
-
08:01
-
03:57
-
01:43
- 7 июня 2019
-
23:53
-
23:27
-
22:58
-
22:19
-
21:56
-
21:38
-
21:22
-
20:59
-
20:48
-
20:33
-
19:56
-
19:36
-
19:28
-
18:49
Партнерский контент