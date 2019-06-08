Обнародовано расписание Кубка президента Республики Казахстан

С 7 по 11 августа в Нур-Султане состоится десятый розыгрыш Кубка президента Республики Казахстан. Участниками турнира станут пять команд: «Барыс», «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».



Расписание игр (мск):



7 августа, среда



12:00. «Нефтехимик» — «Автомобилист»

16:30. «Барыс» — «Ак Барс»



8 августа, четверг



12:00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

16:30. «Барыс» — «Нефтехимик»



9 августа, пятница



12:00. «Ак Барс» — «Нефтехимик»

16:30. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»



10 августа, суббота



10:00. «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»

14:00. «Автомобилист» — «Барыс»



11 августа, воскресенье



10:00. «Автомобилист» — «Ак Барс»

14:00. «Салават Юлаев» — «Барыс».



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