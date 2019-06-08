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Обнародовано расписание Кубка президента Республики Казахстан

Обнародовано расписание Кубка президента Республики Казахстан
Хоккей / КХЛ 0

С 7 по 11 августа в Нур-Султане состоится десятый розыгрыш Кубка президента Республики Казахстан. Участниками турнира станут пять команд: «Барыс», «Автомобилист», «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев».

Расписание игр (мск):

7 августа, среда

12:00. «Нефтехимик» — «Автомобилист»
16:30. «Барыс» — «Ак Барс»

8 августа, четверг

12:00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев»
16:30. «Барыс» — «Нефтехимик»

9 августа, пятница

12:00. «Ак Барс» — «Нефтехимик»
16:30. «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

10 августа, суббота

10:00. «Нефтехимик» — «Салават Юлаев»
14:00. «Автомобилист» — «Барыс»

11 августа, воскресенье

10:00. «Автомобилист» — «Ак Барс»
14:00. «Салават Юлаев» — «Барыс».

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