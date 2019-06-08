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Михаил Юньков вернулся в «Спартак»

Михаил Юньков вернулся в «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Михаил Юньков вернулся в московский хоккейный клуб «Спартак», информирует официальный сайт красно-белых. С 33-летним форвардом подписан двусторонний контракт сроком на один год.

Юньков выступал за «Спартак» на протяжении шести сезонов, проведя в общей сложности 305 матчей и набрав 98 очков. В Континентальной хоккейной лиге нападающий выступал также за казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», московский ЦСКА, «Авангард», ХК «Сочи», уфимский «Салават Юлаев» и череповецкую «Северсталь». На его счету 514 игр и 138 очков. Михаил Юньков является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

В сезоне-2018/19 Юньков в 13 матчах регулярного чемпионата за «Северсталь» отдал две результативные передачи.

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