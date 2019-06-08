Черри — о переломе челюсти Хары: парню 42 года, но он не умеет блокировать шайбу
Известный хоккейный эксперт Дон Черри поделился мнением о травме защитник «Бостон Брюинз» Здено Хары. Словацкий защитник получил перелом челюсти после попадания шайбы при блокировке броска, но в следующей игре вышел на лёд, отыграв весь матч в специальной маске.
«Я смотрел видео, читал об этом в газетах, но никто не сказал — это очень глупый поступок. Парню 42 года, но его не научили необходимым вещам в детстве. Я отыграл 16 лет, со мной не было ничего подобного.
Нельзя так выставлять клюшку. Харе 42 года, он так и не выучил этого. Нельзя блокировать бросок, держа клюшку перед собой», — рассказал Черри.
Посмотреть видео можно на YouTube.
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