Черри — о переломе челюсти Хары: парню 42 года, но он не умеет блокировать шайбу

Известный хоккейный эксперт Дон Черри поделился мнением о травме защитник «Бостон Брюинз» Здено Хары. Словацкий защитник получил перелом челюсти после попадания шайбы при блокировке броска, но в следующей игре вышел на лёд, отыграв весь матч в специальной маске.



«Я смотрел видео, читал об этом в газетах, но никто не сказал — это очень глупый поступок. Парню 42 года, но его не научили необходимым вещам в детстве. Я отыграл 16 лет, со мной не было ничего подобного.



Нельзя так выставлять клюшку. Харе 42 года, он так и не выучил этого. Нельзя блокировать бросок, держа клюшку перед собой», — рассказал Черри.

Посмотреть видео можно на YouTube.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

