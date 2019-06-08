Перрон: быть в одной победе от Кубка Стэнли — крутое чувство

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2). В случае победы «блюзмены» впервые в истории станут обладателями главного трофея НХЛ.



«Быть в одной победе от Кубка Стэнли — это крутое чувство. Немного другое, чем у меня было в прошлом сезон. «Бостон» в пятой встрече сражался очень хорошо, иногда нас поддушивал. Но мы нашли способ, чтобы одержать победу, да и Биннингтон играл превосходно. Однако в шестом матче мы должны выступить еще лучше», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.