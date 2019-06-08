Перрон: быть в одной победе от Кубка Стэнли — крутое чувство

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2). В случае победы «блюзмены» впервые в истории станут обладателями главного трофея НХЛ.
«Быть в одной победе от Кубка Стэнли — это крутое чувство. Немного другое, чем у меня было в прошлом сезон. «Бостон» в пятой встрече сражался очень хорошо, иногда нас поддушивал. Но мы нашли способ, чтобы одержать победу, да и Биннингтон играл превосходно. Однако в шестом матче мы должны выступить еще лучше», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
- 8 июня 2019
-
17:46
-
17:18
-
16:51
-
16:45
-
16:27
-
15:59
-
15:22
-
14:59
-
14:35
-
14:11
-
13:59
-
13:30
-
13:16
-
12:44
-
12:11
-
11:47
-
11:28
-
10:55
-
10:27
-
10:02
-
09:48
-
09:20
-
09:04
-
08:50
-
08:26
-
08:09
-
08:01
-
03:57
-
01:43
- 7 июня 2019
-
23:53
-
23:27
-
22:58
-
22:19
-
21:56
-
21:38