Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» доставлены в Сент-Луис
Главные трофеи Национальной хоккейной лиги — Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» — доставлены в Сент-Луис, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Фото также можно посмотреть в «твиттере» Эллиотта Фридмана.
Шестой матч финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Подопечные Крэйга Берюбе ведут в серии со счётом 3-2. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз», переигравший в финале «Вегас Голден Найтс» (4-1). Самым ценным игроком плей-офф и обладателем «Конн Смайт Трофи» стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин.
Бержерон: «Бостон» уже находился в такой ситуации
Четыре главных кандидата на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли
У Тарасенко и Маршана есть шансы, но небольшие.
- 8 июня 2019
-
19:21
-
19:12
-
19:04
-
18:43
-
18:15
-
18:02
-
17:46
-
17:18
-
16:51
-
16:45
-
16:27
-
15:59
-
15:22
-
14:59
-
14:35
-
14:11
-
13:59
-
13:30
-
13:16
-
12:44
-
12:11
-
11:47
-
11:28
-
10:55
-
10:27
-
10:02
-
09:48
-
09:20
-
09:04
-
08:50
-
08:26
-
08:09
-
08:01
-
03:57
-
01:43
Партнерский контент