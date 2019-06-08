Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» доставлены в Сент-Луис

Главные трофеи Национальной хоккейной лиги — Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи» — доставлены в Сент-Луис, информирует североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Эллиотта Фридмана.

Шестой матч финала Кубка Стэнли между «Сент-Луис Блюз» и «Бостон Брюинз» состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Подопечные Крэйга Берюбе ведут в серии со счётом 3-2. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз», переигравший в финале «Вегас Голден Найтс» (4-1). Самым ценным игроком плей-офф и обладателем «Конн Смайт Трофи» стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин.

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