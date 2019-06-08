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Ялонен: был в шоке, когда прочитал комментарий Воробьёва

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ялонен: был в шоке, когда прочитал комментарий Воробьёва
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал заявление наставника сборной России Ильи Воробьёва. Тренер российской сборной заявил, что не хотел бы, чтобы национальная команда когда-либо играла в такой хоккей, как финны.

«Когда прочитал его комментарий, был в лёгком шоке. Мне кажется, мы выглядели лучше, увереннее России. И результат игры — тому доказательство. Да, мы забили только один гол. Но у нашей команды было гораздо больше опасных моментов: более длительные атаки, преимущество во владении шайбой.

Россия не так уж часто выходила из своей зоны — этим мы и воспользовались. Горжусь игрой нашей команды, горжусь своей тактикой, несмотря на то кто и что говорит. Думаю, на этом чемпионате всем было сложно играть с нами. Посмотрите, никто не любит матчи с финнами. Так что мы играли по-своему, как и всегда. И победили», — цитирует Ялонена «Спорт-экспресс».

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