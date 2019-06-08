Ялонен: был в шоке, когда прочитал комментарий Воробьёва

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал заявление наставника сборной России Ильи Воробьёва. Тренер российской сборной заявил, что не хотел бы, чтобы национальная команда когда-либо играла в такой хоккей, как финны.
«Когда прочитал его комментарий, был в лёгком шоке. Мне кажется, мы выглядели лучше, увереннее России. И результат игры — тому доказательство. Да, мы забили только один гол. Но у нашей команды было гораздо больше опасных моментов: более длительные атаки, преимущество во владении шайбой.
Россия не так уж часто выходила из своей зоны — этим мы и воспользовались. Горжусь игрой нашей команды, горжусь своей тактикой, несмотря на то кто и что говорит. Думаю, на этом чемпионате всем было сложно играть с нами. Посмотрите, никто не любит матчи с финнами. Так что мы играли по-своему, как и всегда. И победили», — цитирует Ялонена «Спорт-экспресс».
- 8 июня 2019
-
18:43
- 7 июня 2019
-
20:33
-
15:30
- 6 июня 2019
-
15:00
-
13:15
- 5 июня 2019
-
16:51
- 4 июня 2019
-
16:56
-
15:30
-
14:00
-
09:15
- 3 июня 2019
-
08:15
-
03:57
- 2 июня 2019
-
14:41
-
13:56
- 1 июня 2019
-
23:50
-
20:00
-
15:59
-
08:10
- 31 мая 2019
-
18:34
-
18:19
- 30 мая 2019
-
21:28
-
18:49
-
15:54
-
15:31
-
08:32
-
02:54
- 29 мая 2019
-
20:58
-
15:00
-
14:10
-
10:50
-
08:33
-
08:22
- 28 мая 2019
-
22:43
-
22:11
-
20:45